Toosbüystraße Teure Fotos aus dem Transporter: Neuer Blitzer in Flensburg im Einsatz Von Sebastian Iwersen | 05.01.2023, 17:48 Uhr

Ein umgebauter VW Transporter ist das neue Mittel, um gegen Geschwindigkeitsübertretungen in Flensburg vorzugehen. Am Donnerstag haben das einige Autofahrer in der Toosbüystraße schon erlebt.