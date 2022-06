„Nala“ ist einer von rund 20 Hunden, die zur Zeit im Tierheim Flensburg leben. Willy Sandvoß vermutet, dass in den Sommerferien noch mehr dazukommen werden. FOTO: Michelle Ritterbusch up-down up-down Montag beginnen die Sommerferien Nach zwei Jahren Corona: Tierheim Flensburg erwartet viele Neuzugänge Von Michelle Ritterbusch | 30.06.2022, 17:20 Uhr

Die Sommerferien starten am Montag. Gerade in der Urlaubszeit werden viele Tiere ausgesetzt oder im Tierheim abgegeben. In diesem Jahr befürchtet der Tierschutzverein Flensburg und Umgebung besonders viele Neuzugänge.