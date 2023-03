Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt begann es gegen 23 Uhr am Dienstagabend in Flensburg und Umgebung plötzlich zu schneien. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Wintereinbruch Tief „Cornelis“ bringt nächtlichen Schnee nach Flensburg Von Sebastian Iwersen | 07.03.2023, 07:19 Uhr

Der mit dem Kaltluft-Tief hereinziehende Schneefall war nur der Auftakt für die weitere Wetter-Entwicklung am Mittwoch. Bereits am Vormittag soll der Wind in Flensburg stark zunehmen.