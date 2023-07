Teil des Rynkeby Teams: Jennifer Blumenberg (2. von rechts) hatte, bevor sie zum Team dazustieß, noch nie auf einem Rennrad gesessen. Foto: Team Rynkeby Flensburg up-down up-down Start am 8. Juli Team Rynkeby Flensburg: 21 Rennradfans radeln für Mara nach Paris Von Antje Walther | 06.07.2023, 15:17 Uhr

In aller Frühe am Samstag geht es los auf die 1200 Kilometer in acht Etappen. Mit der Tour sammeln die Flensburger Spenden für die Deutsche Kinderkrebsstiftung, insbesondere für ein kleines Mädchen.