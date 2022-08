„Max and Friends“ rockten den Bühnenboden vor dem prall gefüllten Marktplatz. FOTO: Sebastian Iwersen up-down up-down Harrislee Vom Bobbycar-Rennen bis zu heißen Rhythmen: Tausende Gäste feiern Geburtstag des Marktplatzes Von Sebastian Iwersen | 21.08.2022, 11:26 Uhr

Es war nicht einmal ein runder Geburtstag, aber die Gäste kamen trotzdem in Scharen. Das Marktplatzfest an der Süderstraße zog am Samstag mehrere tausend Menschen in seinen Bann. Als Besuchermagnet erwies sich das Musikfestival unter freiem Himmel am Abend.