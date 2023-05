Verena Balve und Soeren Hauke beobachten immer größeren Beratungsbedarf zum Thema Suizid-Prävention. Foto: Antje Walther up-down up-down Zuckerhof in der Norderstraße Flensburg Lichtblick: Verein zur Suizid-Prävention erweitert Kapazitäten wegen steigenden Beratungsbedarfs Von Antje Walther | 07.05.2023, 10:58 Uhr

Mehr Personal, mehr Raum, institutionelle Förderung und die Ausweitung des Schulprojekts auf die Nachbarkreise stehen bei Lichtblick in Flensburg an. Eine Hochrechnung kalkuliert mit bis zu 3000 Einzelberatungen in diesem Jahr.