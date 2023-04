Der Unfall mit drei Verletzten ereignete sich am frühen 22. April in Harrislee. Foto: Antje Walther up-down up-down Linienbus fährt gegen Baum Wie geht es den Verletzten nach dem Bus-Unfall in Harrislee? Von Antje Walther | 26.04.2023, 17:25 Uhr

Am frühen Samstagmorgen war ein Busfahrer mit seinem Fahrzeug vor der Holmberghalle in Harrislee auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen einen Baum gefahren. Zwei Passagiere waren ebenfalls an Bord.