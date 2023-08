Flensburg Muschelbänke freigelegt: Sturmtief Zacharias sorgt für Ebbe in Fahrensodde Von Benjamin Nolte | 08.08.2023, 12:19 Uhr Nach Sturmtief: Unzählige freigelegte Muscheln. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down

Im Yachthafen fehlte am Vormittag bereits so viel Wasser, dass in Ufernähe festgemachte Boote auf dem Trockenen lagen. Doch auch Rohre kamen zum Vorschein.