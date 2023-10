Bereits zu Beginn der Woche hatte der Meteorologe Sebastian Wache von der Wetterwelt in Kiel vor einer schweren Sturmflut gewarnt. Der Pegel an der Förde und an der Schlei steigt aktuell schneller an als erwartet. Die aktuellen Entwicklungen im Liveticker:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.