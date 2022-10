Die Hochschule Flensburg bekommt einen neuen Studiengang. Foto: Fabian Horst / Wikimedia Commons up-down up-down Kampf gegen den Personalmangel Neuer Pflegestudiengang an der Hochschule Flensburg: Wie die Stadt davon profitieren kann Von Annika Kühl | 06.10.2022, 17:48 Uhr

Wer sich im Pflegebereich in Flensburg akademisch weiterqualifizieren will, muss bislang noch auf Hochschulangebote an anderen Standorten ausweichen. Das soll bald vorbei sein. Was sich Stadt, Öbiz, Krankenhäuser und Hochschule von dem neuen Pflegestudiengang versprechen.