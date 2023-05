Flensburg ist nur ein Campus, an dem die Studierenden mehr über europäische Kultur von Asterix über Rap bis Graphic Novel erfahren. Foto: Fabian Horst / Wikimedia Commons up-down up-down Transkulturelle Europastudien Neuer Studiengang verbindet der Universität Flensburg mit Spanien und Frankreich Von Mira Nagar | 23.05.2023, 10:23 Uhr

Das Bachelor-Studium findet in mehreren Sprachen an der EUF und an den Unis in Straßburg und Malaga statt.