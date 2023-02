Analoge Werbung: An der Fassade des UCI Kinos am Zob werden zumeist Filme angekündigt. Foto: Michael Staudt up-down up-down Flensburg Streit um digitale Werbung an der Kino-Fassade am ZOB wird Fall für die Justiz Von Gunnar Dommasch | 14.02.2023, 13:41 Uhr

Die Firma „Way of Passion“ mit Sitz in Handewitt möchte an der Kino-Fassade ein etwa 77 Quadratmeter großes Paneel installieren – doch von der Stadt Flensburg gibt es keine Genehmigung.