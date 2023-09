Nach Brand in Flensburg-Galerie Zieht ein Tedi-Feuerteufel durch ganz Deutschland? Von Ove Jensen | 14.09.2023, 12:16 Uhr Im Juni waren Teile der Flensburg-Galerie nach einem Feuer im Tedi-Markt gesperrt. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down

Das Feuer in der Flensburg-Galerie im Juni war nicht das erste in einem Tedi-Markt in diesem Jahr – und auch nicht das letzte. Es brannte unter anderem in Hannover, Krefeld, Bielefeld und Wolfenbüttel. Besteht ein Zusammenhang?