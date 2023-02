Der Autofahrer wird mit einem grünen Smiley belohnt. Foto: Mira Nagar up-down up-down Blitzer-Alternative Flensburg stellt Smileyampeln auf – die erste in Sonwik Von Mira Nagar | 23.02.2023, 13:51 Uhr

Statt Radarfallen messen sogenannte Smileyampeln die Geschwindigkeit an vier Stellen in Flensburg. Das erste Geschwindigkeitsdisplay wurde in Sonwik aufgestellt.