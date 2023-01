Nur noch eine Attrappe: Der Blitzer an der Friedrich-Ebert-Straße am Deutschen Haus. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Verkehrsüberwachung Blitzer im Flensburger Stadtgebiet: Die Starenkästen funktionieren gar nicht mehr Von Benjamin Nolte | 28.01.2023, 08:45 Uhr

Am ZOB, auf der Friedrich-Ebert-Straße und an der Schützenkuhle haben sie jahrelang Rotlichtsünder an Ampeln geblitzt. Mittlerweile sollen alle drei Anlagen nicht mehr betriebsbereit sein.