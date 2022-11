Nicht nur unter Fußballfans umstritten: Die WM 2022 in Katar. Foto: Roland Weihrauch up-down up-down #BoykottQatar2022 Mehrheit für FDP-Antrag: Stadt Flensburg boykottiert Public Viewings zur Fußball-WM 2022 in Katar Von Julian Heldt | 03.11.2022, 18:40 Uhr

Schaufensterantrag oder nicht? Darüber wurde am Donnerstagabend in der Flensburger Ratsversammlung emotional diskutiert. Am Ende stand ein knappes Ergebnis.