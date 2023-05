Historischer Erfolg für den SSW auch in Harrislee bei der Kommunalwahl am 14. Mai: Bjørn Ulleseit (Mitte) bleibt Fraktionsvorsitzender, rechts neben ihm der scheidende Bürgervorsteher Heinz Petersen. Foto: Gunnar Dommasch up-down up-down Nach der Kommunalwahl SSW schlägt mit Anke Schulz erste Frau als Bürgervorsteherin für Harrislee vor Von Antje Walther | 29.05.2023, 14:15 Uhr

Auch in Harrislee hat die Minderheitenpartei am 14. Mai bei der Kommunalwahl historische Erfolge eingefahren und alle zwölf Direktmandate erreicht. Nun hat sich der SSW interfraktionell abgestimmt und in der Fraktion konstituiert.