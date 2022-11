Um den Schornstein zu kontrollieren, setzte die Feuerwehr auch die Drehleiter ein. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Deutlicher Brandgeruch Vollsperrung der Harrisleer Straße: Größerer Feuerwehreinsatz im Flensburger Norden Von Heiko Thomsen | 12.11.2022, 20:01 Uhr

Noch während die Feuerwehr in der Nordstadt im Einsatz war, ging in der Rettungsleitstelle bereits der nächste Alarm ein. Zeugen meldeten aus dem Resselweg in Fruerlund einen piependen Rauchmelder und Brandgeruch.