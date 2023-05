Die Tüten und Kartons liegen dicht gepackt neben der Moschee. Vor allem Kleidung und ein paar Kuscheltiere. Jemand hat einen Teppich in einer Metalltonne abgestellt. Die Welle der Hilfsbereitschaft ist riesig nach dem verheerenden Brand mit zwei Toten am Donnerstag. Denn die Familien, die in dem vom Feuer zerstörten Haus an der Harrisleer Straße wohnten, haben fast alles verloren.

Sogar eine komplette Wohnungseinrichtung wurde angeboten, berichtet Stadtsprecher Clemens Teschendorf. Doch erst einmal seien viele Bewohner des Brandhauses in möblierten Wohnungen untergebracht. Und auch andere Sachspenden müssten nun erst einmal sortiert werden. So bitter es klingt – die Stadt rät sogar erst einmal von Sachspenden ab.

Die in der Moschee aufgelaufenen Spenden würden nun erst einmal in ein städtisches Gebäude an der Schulgasse gebracht. „Wir werden gucken, was wir verwenden können“, sagt Teschendorf. Doch die Spenden machen auch viel Arbeit, „die man lieber für die Menschen aufwenden kann.“ Einiges gehe auch am Bedarf vorbei. Die Stadt sei bei den Planungen in engem Kontakt mit der Moschee – das Moderne Islamische Kulturzentrums am Fuße der Harrisleer Straße war nach dem Brand die erste Anlaufstelle. Für Geldspenden verweist Teschendorf allerdings auf ein vom Stadtpastor Johannes Ahrens eingerichtetes Spendenkonto.

Private Sammlungen

Mehrere Spendensammlungen wurden aber auch von privater Seite organisiert. So ärgert sich Gemeindemitglied Hassan Wael, dass die gespendeten Sachen nicht in der Moschee bleiben konnten. Er sei ein enger Freund des Vaters, der sein Kind und seine Schwiegermutter verloren hat. Wael berichtet, dass ein Teil der Sachspenden zunächst woanders hingebracht worden sei und bietet an, auf Nachfrage weitere Spenden zu vermitteln.

Hassan Wael möchte der Familie weiterhelfen und kann auf Nachfrage sagen, was gebraucht wird. Foto: Mira Nagar Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Weitere Freunde der Familie haben auf der Online-Crowdfunding-Plattform „GoFundMe“ eine Initiative eingerichtet. Unter dem Titel „Brandopfer mit schwerem Schicksal“ sammeln Chantal Schmitz und Abed El Aziz Moustafa unter anderem für die Bestattungskosten. Bis Montagabend waren bereits mehr als 10.000 Euro gespendet worden.

Die Gastronomie im Holmhof hat auf der Online-Spendenplattform Betterplace einen Spendenaufruf veröffentlicht „Nothilfe Brandopfer Harrisleer Straße“ eingerichtet. Bis Montagnachmittag sind dort knapp 2000 Euro zusammengekommen. „Am Ende werden wir die Summe einer Organisation übergeben, um die Spenden gerecht zu verteilen“, verspricht Esther Butzke vom „Grisou“ in der Beschreibung des Hilfaufrufs. Und fügt hinzu: „Bezüglich der Verteilung der Spendengelder sind wir in engem Kontakt mit den Behörden, damit das Geld bei denen ankommt, die es am meisten benötigen.“