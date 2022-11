Der Verein „Schutzengel“ hilft vielen jungen Familien in schwierigen Lebenssituationen. Foto: Schutzengel e.V. up-down up-down Spenden-Aktion „Hilfe im Advent“ Schutzengel Flensburg begleitet Kinder mit medizinischem Mehrbedarf oder Behinderung Von Flensburger Tageblatt | 25.11.2022, 15:53 Uhr

Die Spendenaktion „Hilfe im Advent“ kommt mehreren Organisationen in Flensburg zu Gute – so auch dem Verein „Schutzengel“, der Familien in schwierigen Lebenssituationen unterstützt.