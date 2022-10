Spaziergänger entdeckten einen leblosen Körper an einem Bachlauf in Flensburg, nahe der Straße Munketoft. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr übernahmen die Bergung. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Waldstück am Munktoft Spaziergänger finden Leiche in Bachlauf in Flensburg Von Benjamin Nolte | 09.10.2022, 15:06 Uhr

Spaziergänger machten am Sonntagnachmittag eine schreckliche Entdeckung in Flensburg: In einem Waldstück am Munketoft hatten sie einen leblosen Körper gesehen.