Auf der A7 nahe der dänischen Grenze war am Sonnabend Geduld gefragt. FOTO: Danfoto up-down up-down Staus auf A1 und A7 Urlauber wollen nach Dänemark – So ist die Lage auf der Autobahn Von Daniel Friedrichs | 16.07.2022, 15:48 Uhr

In allen norddeutschen Bundesländer sind nun Sommerferien. Das macht sich auf den Straßen in Schleswig-Holstein bemerkbar, vor allen Dingen am Grenzübergang nach Dänemark.