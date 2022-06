Die vermeintlichen Soldaten wurden unter anderem bei der Rum-Regatta in Flensburg gesichtet. FOTO: Privat Soldaten in der Stadt gesichtet Ausbildung an Fahrzeugen: Ukrainische Soldaten bei der FFG in Flensburg , Julian Heldt und | 31.05.2022, 11:38 Uhr Von Annika Kühl Benjamin Nolte | 31.05.2022, 11:38 Uhr

In den vergangenen Tagen machten Gerüchte um mutmaßliche Soldaten in Flensburg die Runde, sie waren während der Rum-Regatta gesichtet worden. Zunächst war an ihrer Echtheit gezweifelt worden. Doch nun steht fest: Sie sind bei der FFG im Einsatz.