Der „Monster Police“ überfährt drei Kleinwagen. Foto: Julian Heldt up-down up-down Stuntshow der Familie Roselly Großes Spektakel bei Schulenburg: So war die Monstertruck- und Stuntshow in Flensburg Von Julian Heldt | 30.07.2023, 15:08 Uhr

Der Geruch von Benzin und Reifenabrieb lag am Sonntag bei Möbel Schulenburg in Flensburg in der Luft. Die Action- und Stuntshow der Familie Roselly begeisterte besonders viele Eltern mit Kindern.