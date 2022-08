Carsten Daus hat die Wahlplakate zur OB-Wahl genau unter die Lupe genommen und interpretiert. FOTO: Marcus Dewanger up-down up-down Oberbürgermeisterwahl 2022 in Flensburg „Aus Rathaus wird Tathaus“: Marketingexperte Carsten Daus bewertet die Wahlplakate von Fabian Geyer, Karin Haug und Simone Lange Von Linda Krüger | 23.08.2022, 11:07 Uhr

Knapp vier Wochen sind es noch bis zur Oberbürgermeisterwahl am 18. September in Flensburg. An den Laternenmasten hängen bereits jetzt zahlreiche Wahlplakate der Kandidaten. Mit welchen Motiven und Argumenten wollen die Kandidaten die Wähler mobilisieren und an die Wahlurne locken. Wir haben die Plakate einem Test unterzogen.