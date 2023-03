Oberbürgermeister Fabian Geyer beim virtuellen Rundgang durch das neue Hafen-Ost-Quartier. Foto: Michael Staudt up-down up-down Flensburg Wohnungen, Hafen-Fähren, Brücke zum Volkspark: Hier sieht Fabian Geyer den Hafen-Ost der Zukunft Von Julian Heldt | 08.03.2023, 17:55 Uhr

In den kommenden 15 Jahren sollen am östlichen Hafenufer in Flensburg Wohnungen und Arbeitsplätze für rund 4000 Menschen entstehen. Ein Virtual-Reality-Rundgang bei Robbe & Berking zeigt, was noch alles geplant ist.