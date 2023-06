750 Mitarbeiter arbeiten verteilt auf 39 Wachen beim Rettungsdienst in Süddänemark. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Blaulichttag im Juli So arbeitet der dänische Rettungsdienst von Ambulance Syd Von Benjamin Nolte | 04.06.2023, 17:44 Uhr

Am 15. Juli findet in Flensburg wieder der Blaulichttag statt. Im Vorwege stellen wir einige Einsatzkräfte und ihre Arbeit vor. In dieser Folge: Der dänische Rettungsdienst von Ambulance Syd.