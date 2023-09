Besuch in Flensburg Segelschulschiff „Gorch Fock“ hat an der Marineschule Mürwik festgemacht Von Sebastian Iwersen | 14.09.2023, 16:55 Uhr Rechtzeitig vor der Vereidigung am Freitag erreichte das Segelschulschiff die Marineschule. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down

Für die Vereidigung von rund 200 Offiziersanwärtern wird am Freitag an der Marineschule ranghoher Besuch erwartet. Auf der Wasserseite kündigte sich das Ereignis mit dem Eintreffen des Segelschulschiffs schon am Donnerstagnachmittag an.