Leitstelle Nord Sebastian Schildger übernimmt Leitung der Rettungsleitstelle in Harrislee Von Benjamin Nolte | 23.03.2023, 11:12 Uhr

Der langjährige Chef der Leitstelle Nord in Harrislee, Achim Hackstein, geht in den Ruhestand. Nachfolger Sebastian Schildger muss den Umzug in den Neubau koordinieren.