Während einer Einsatzfahrt eines der beiden Flensburger Notarzt-Einsatzfahrzeuge ist es am Dienstagnachmittag auf der Ostumgehung zu einem schweren Unfall gekommen, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Nach den ersten Erkenntnissen war das Notarztfahrzeug von der B200 kommend auf der Osttangente in Richtung Mürwik unterwegs. Kurz zuvor waren der Notarzt und der Notfallsanitäter im Fahrzeug zu einem medizinischen Notfall in Glücksburg alarmiert worden.

Nach Angaben des Fahrers des Einsatzfahrzeuges war er mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als er in die Kreuzung einfuhr. Aus Richtung Tastrup kam ein Sattelzug, dessen Fahrer sofort stoppte, als er das Einsatzfahrzeug sah. Ein auf der Spur daneben befindlicher Fahrer eines Skoda nahm das Notarzt-Einsatzfahrzeug aber offenbar nicht wahr. Möglicherweise wurden sowohl die Sicht als auch der Schall des Martinshorns durch den Lastwagen verdeckt.

Als der Skoda in die Kreuzung einfuhr, rammte das Notarzt-Fahrzeug den Kleinwagen frontal an der Fahrerseite. Der Skoda wurde gegen zwei auf der Gegenspur haltenden Fahrzeuge geschleudert, bevor er schwer beschädigt auf der Abbiegespur in Richtung Eckernförder Landstraße stehen blieb.

Der Skoda blieb schwer beschädigt auf der Abbiegespur stehen. Foto: Sebastian Iwersen

Trotz der erheblichen Beschädigung der Fahrzeugfront blieben sowohl der Notarzt als auch der Notfallsanitäter unverletzt. Sie eilten nach der Kollision sofort dem Autofahrer zur Hilfe und forderten über die Leitstelle Verstärkung an.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der B199

Der nur leicht verletzte Skoda-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme eingeliefert.

Nach dem Unfall mussten teilweise mehrere Fahrspuren der Osttangente gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Auf der Osttangente bildete sich am Dienstagnachmittag nach dem Unfall ein Stau. Foto: Sebastian Iwersen

Sowohl das Einsatzfahrzeug als auch der Skoda waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auf die Einsatzfähigkeit des Rettungsdienstes hat der Unfall indes keine Auswirkungen. Die Berufsfeuerwehr hält für technische Defekte und Unfälle ein Ersatzfahrzeug vor. Auf dieses wurden sofort nach dem Unfall Teile der medizinischen Beladung umgeladen, sodass auch weiterhin zwei

Notärzte in Flensburg einsatzbereit sind.