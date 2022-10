Das Alte Gymnasium in Flensburg soll einen Anbau bekommen. Seit drei Jahren kann die Schule nicht mehr alle angemeldeten Schüler aufnehmen. Foto: Staudt up-down up-down Schule in Flensburg „Käfighaltung für Schüler“: Schulleiter Christoph Kindl drängt auf Anbau am Alten Gymnasium Von Ove Jensen | 25.10.2022, 15:29 Uhr

Seit Jahren muss das Alte Gymnasium in Flensburg Schüler abweisen. Schulleiter Christoph Kindl sieht den gesellschaftlichen Frieden in der Stadt in Gefahr, wenn der geplante Erweiterungsbau nicht endlich kommt.