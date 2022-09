Sven Kroll (l.) und Conner Drews bringen den Schotter schubkarrenweise aus dem Vorgarten. Foto: Mira Nagar up-down up-down shz-Aktion Schotterfrei Rückbau des Flensburger Schottergartens: So sieht der tote Boden darunter aus Von Mira Nagar | 06.09.2022, 15:07 Uhr

Mit der Aktion Schotterfrei von shz.de wird Familie Grote aus Flensburg ihren Schottergarten los. In Teil zwei der Serie werden Steine und Vlies entfernt – nach Jahren kommt erstmals wieder Luft an den Boden. So sieht es darunter aus.