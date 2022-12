Ein Schneeräumfahrzeug des TBZ im Einsatz in der Fördestraße. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Pro & Kontra Schneechaos am Mittwochmorgen: Müssen die Straßen in Flensburg besser geräumt werden? und | 14.12.2022, 12:01 Uhr Von Julian Heldt Friederike Reußner | 14.12.2022, 12:01 Uhr

Es kam wie angekündigt: Am Mittwochmorgen bildete sich auf vielen Straßen in Flensburg eine geschlossene Schneedecke. Unsere Regionalchefin Friederike Reußner und Reporterchef Julian Heldt diskutieren, ob die Straßen in Flensburg besser geräumt werden müssen.