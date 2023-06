Auf der Schiffbrücke herrscht regelmäßig dichter Verkehr. Durch die Vollsperrung in der kommenden Woche könnten größere Behinderungen auf die Autofahrer zukommen. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Straßenbauarbeiten angekündigt Schiffbrücke in Flensburg fünf Tage gesperrt: Droht nächste Woche ein Verkehrschaos in der Innenstadt? Von Sebastian Iwersen | 22.06.2023, 14:24 Uhr

Autofahrern in der Innenstadt droht in der kommenden Woche womöglich Ungemach. Denn das Technische Betriebszentrum kündigt eine fünftägige Sperrung des Straßenzuges zwischen Speicherlinie und Neue Straße an und warnt vor „teils größeren Verkehrsbeeinträchtigungen“.