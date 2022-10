Florian Korty und Bernard J. Butler sind das „Duotone“. Zu erleben im Orpheus-Theater in Flensburg. Foto: Duotone up-down up-down Kultur in Flensburg Das Orpheus-Theater ist zurück – mit Florian Korty und Bernard J. Butler Von Gunnar Dommasch | 28.10.2022, 17:19 Uhr

„Dancing in the street“ ist eine Show über die wilden 60er-Jahre. Das Orpheus-Theater in Flensburg startet damit mit etwas Verspätung endlich in die Saison.