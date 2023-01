Das Roxy öffnet seine Türen und lädt zu einem Klassentreffen für alle 1985 Abschlussjahrgänge aus Flensburg Foto: Michael Staudt up-down up-down Großes Wiedersehen in Flensburg Abschlussklasse 1985: Klassentreffen für alle Flensburger Schulen im Roxy Von Jule Riecke | 06.01.2023, 12:12 Uhr

Was ist eigentlich aus meinen alten Schulkameraden geworden? Diese Frage stellte sich auch Roxy-Inhaber Mike Rossow und lädt daher alle Schüler und Lehrer des Jahrganges 1985 aus Flensburg am 18. Februar zu einem Klassentreffen in die Räumlichkeiten seiner Diskothek in Flensburg ein.