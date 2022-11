Das Rettungsschiff „Sea-Watch 5“ nach der Taufe Anfang November 2022 in Hamburg. Jetzt ist es auf dem Weg nach Flensburg. Foto: Imago Images / Nikiko up-down up-down Vor Einsatz im Mittelmeer Flüchtlings-Rettungsschiff „Sea Watch 5“ auf dem Weg nach Flensburg Von Ove Jensen | 25.11.2022, 16:58 Uhr

Nach der Taufe in Hamburg wird das neue Rettungsschiff der Seenot-Rettungsorganisation Sea Watch am Sonntag in Flensburg erwartet.