Rekordversuch: Festival „Flensburg Ahøj" gestartet
Rekordversuch „Plop La Ola" Im Video: Maritimes Festival „Flensburg Ahøj" mit Bierflaschen-Konzert gestartet Von Marie Gloe | 30.06.2023, 18:29 Uhr

Mit einem lauten „Plop“ startet der Rekordversuch an der Hafenspitze. Nacheinander öffnen hunderte Menschen ihre Flaschen in einer „Plop La Ola“. Kurz zuvor hatte Oberbürgermeister Fabian Geyer das maritime Kulturfest „Flensburg Ahøj“ eröffnet. Was erwartet die Besucher in den nächsten drei Tagen auf der Hafenmeile?