Die Feuerwehr musste am Nachmittag in die Nikolaistraße ausrücken. Dort stieg Rauch aus einem Kellerschacht auf. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Einsatz in Flensburger Innenstadt Rauchentwicklung in der Nikolaistraße: Feuerwehr entdeckt mehrere Zigarettenstummel in Kellerschacht Von Heiko Thomsen | 22.09.2022, 16:15 Uhr

Am Donnerstagnachmittag gab es schon wieder einen Feueralarm in Flensburg – diesmal direkt an der Fußgängerzone.