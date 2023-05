Wer sitzt künftig in der Flensburger Ratsversammlung? Foto: Michael Staudt up-down up-down Wahl der neuen Ratsversammlung Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2023 in Flensburg Von Julian Heldt | 11.05.2023, 14:22 Uhr

Am 14. Mai wählen die Menschen in Flensburg eine neue Ratsversammlung. Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2023 findet Sie am Sonntag hier.