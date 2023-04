Wiebke und Timo Höfker gehörten zu den vier Fahrern, die die Schokolade aus Flensburg nach Amsterdam schafften. Foto: Gunnar Dommasch up-down up-down Emissionsfreie Schoko-Lieferung 1200 Kilometer: Flensburger Radler holen fair gehandelte Schokolade aus Amsterdam Von Gunnar Dommasch | 16.04.2023, 13:33 Uhr

Mit Lastenfahrrädern waren zwei Radler am 2. April an der Förde mit Ziel Amsterdam gestartet. Dort luden sie am Hafen neben vielen weiteren Schoko-Radlern aus ganz Deutschland 100 Kilogramm fair gehandelte Bio-Schokolade.