An der Kreuzung der Neustadt zum Junkerholweg ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei fuhr der Radfahrer gegen 13.30 Uhr vom Junkerholweg in Richtung Neustadt. Zur gleichen Zeit bog der Fahrer eines Opel von der Neustadt nach links in den Junkerholweg ein.

Fahrradfahrer wird durch Notarzt behandelt

Aus bislang nicht geklärter Ursache stießen das Auto und das Fahrrad dann unweit der Kreuzung zusammen, woraufhin der Fahrradfahrer stürzte. Unfallzeugen kümmerten sich nach dem Unfall sofort um den Verletzten und alarmierten den Rettungsdienst. Der Mann wurde vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens und den ebenfalls alarmierten Notarzt versorgt und behandelt. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen in die Zentrale Notaufnahme eingeliefert.

Der Fahrer des Opel blieb bei dem Unfall unverletzt und konnte seine Fahrt nach der Aufnahme des Sachverhalts fortsetzen. Das Fahrrad wurde durch die Polizei in der nahegelegenen Dienststelle in der Neustadt untergestellt.

Polizei muss Schaulustige wegschicken

Während der Rettungsarbeiten säumten auch zahlreiche Schaulustige die Unfallstelle. Sie mussten von den Polizeibeamten mehrfach aufgefordert werden, den Ort des Geschehens zu verlassen. Die Ermittlungen der Beamten sollen nun klären, wie sich der Zusammenstoß genau ereignet hat.