Flensburg Radfahrer auf Kielseng und Mürwiker Straße: Kritik aus der Politik Von Julian Heldt | 29.09.2023, 15:16 Uhr Auf der rechten Fahrspur der Mürwiker Straße dürfen bald nur noch Radfahrer und Busse fahren. Foto: Julian Heldt

In der kommenden Woche finden zwischen Ballastbrücke und Osterallee Markierungsarbeiten statt. In der Mürwiker Straße steht Autofahrern dann nur noch eine Fahrspur in beide Richtungen zur Verfügung. Radfahrer bekommen mehr Platz.