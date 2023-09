Feuerwehrübung Qualmendes Haus und überschlagenes Auto sorgen für Aufsehen in Mürwik Von Heiko Thomsen | 21.09.2023, 11:59 Uhr Ein anspruchsvolles Szenario: Neben einem Feuer in dem Haus wurde auch ein Unfall direkt vor dem Gebäude simuliert. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down

Im Einsatzfall arbeiten Berufs- und Freiwillige Feuerwehr in Flensburg nahezu täglich Hand in Hand. Doch damit das klappt, muss regelmäßig gemeinsam geübt werden – so wie am Mittwochabend in Mürwik.