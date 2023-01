Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr sowie das umsichtige Handeln eines Mieters konnte größerer Schaden verhindert werden. Foto: Karsten Sörensen up-down up-down Am Sonnabend und am Sonntag Gezündete Pyrotechnik verursacht zwei Feuerwehreinsätze in Flensburg Von Karsten Sörensen | 08.01.2023, 17:55 Uhr

Zunächst musste die Feuerwehr am Samstagabend zu einem qualmenden Müllcontainer in die Neustadt ausrücken. Am Sonntag folgte ein Einsatz in der Gasstraße.