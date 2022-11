Im Zuge der Räumung des Bahnhofswaldes kam es im Februar 2021 zu einem massiven Polizeieinsatz in Flensburg. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Amtsgericht Hausfriedensbruch: Prozesse gegen ehemalige Besetzer des Flensburger Bahnhofswaldes beginnen Von Julian Heldt | 06.11.2022, 14:58 Uhr

Am Montag müssen sich zwei Besetzer vor dem Amtsgericht Flensburg verantworten. Unterstützung bekommen sie von Fridays for Future, was in Teilen der Kommunalpolitik für Kritik sorgt.