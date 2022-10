Eine von mehreren Taten, die Schlagzeilen machte: Am Ostermontag 2021 brach der Angeklagte ins Restaurant „Le Camping“ in der Toosbüystraße ein und nahm mehrere Flaschen Wein und tiefgekühltes Fleisch mit. Foto: Karsten Sörensen up-down up-down U-Haft nach der 30. Tat Mit der Polizei auf Du und Du: Prozess gegen Flensburger Serientäter vor dem Abschluss Von Ove Jensen | 27.10.2022, 16:28 Uhr

Er überfiel mehrere Menschen, brach ins Tierheim ein, in den Beachclub an der Hafenspitze und ins Restaurant „Le Camping“ in der Toosbüystraße. Vor dem Landgericht beteuert der 25-jährige Angeklagte nun, dass er ein neues Leben anfangen möchte.