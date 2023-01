In der öffentlichen Fragestunde äußerte ein Neu-Wasserslebener ein Gerücht zur Erweiterung des Hotels. Foto: Staudt up-down up-down Emotionale Debatte Promenade Wassersleben: Parkplätze bleiben Zankapfel in Harrislee Von Antje Walther | 22.01.2023, 09:34 Uhr

Im Hauptausschuss ging es hoch her – Kritik kam vor allem von zahlreichen Anwohnern an der geplanten Parkplatzerweiterung. Sie beklagen Eingriffe ins Landschaftsschutzgebiet (LSG). Einer äußerte ein Gerücht in Bezug auf das Hotel.