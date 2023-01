Die Fördehalle in Flensburg: Nach der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft sind nun möglicherweise Reparaturarbeiten erforderlich. Foto: Staudt up-down up-down Sporthalle in Flensburg Probleme mit dem Boden: Teil der Fördehalle gesperrt Von Mira Nagar | 13.01.2023, 12:12 Uhr

Nach dem Umzug der Geflüchteten in die Unterkunft am Stadion ist die Fördehalle immer noch nicht komplett wieder freigegeben worden. Grund ist eine „Unregelmäßigkeit“ am Boden.