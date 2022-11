Am 20. November beginnt in Katar die Fußball-WM 2022. Foto: dpa up-down up-down Meinung Pro und Kontra: Sollte die Stadt Flensburg Public Viewings zur Fußball-WM 2022 in Katar boykottieren? und | 02.11.2022, 16:32 Uhr Von Julian Heldt Annika Kühl | 02.11.2022, 16:32 Uhr

Unsere Reporterchefs Annika Kühl und Julian Heldt diskutieren in einem Pro und Kontra, ob die Stadt Flensburg öffentliche Public Viewings zur Fußball-WM verhindern soll. Ein entsprechender Antrag der FDP wird am Donnerstag in der Ratsversammlung behandelt.